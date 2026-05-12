نصراوي: الديربي «ماله أمان».. وهلالي: جيسوس يخوّف

تفاوتت مشاعر جماهير ناديي النصر والهلال بين التفاؤل والخوف من نتيجة القمة المنتظرة، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

«الرياضية» بدورها زارت متجري الناديين لاستطلاع آرائهما حول المواجهة، وتباينت ردود الفعل في الجانبين بين طرف رأى أنَّ الانتصار سيكون سهلًا لفريقه وآخر طغت عليه لغة التوتر وحذر من خصمه قبل المواجهة.

وقال أحد الجماهير النصراوية: «لست خائفًا من الهلال. أنا خائفٌ من ألا يكون فريقي في أجواء المواجهة»، فيما قال أحد جماهير الأصفر العاصمي: «نحن في الصدارة منذ فترة وصعب أن نفرط فيها الآن.. كلي ثقة بلاعبي الفريق».

على جانب الهلال، قالت الجماهير الزرقاء: «يخوفني جيسوس مدرب النصر، كان معنا في الموسم الماضي، ويتميز بقراءة الخصم بشكل جيد»، فيما علَّقت إحدى المشجعات: «حققنا لقب كأس الملك الأسبوع الماضي، وأنا لست خائفة وأثق بجميع اللاعبين».