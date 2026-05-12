نقل رئيس حكام الجودو إلى المستشفى

نُقِلَ علي سراج، رئيس لجنة الحكام السابق والرئيس الحالي للعبة الكوراش في الاتحاد السعودي للجودو، إلى مستشفى الملك فيصل التخصُّصي في جدة بعد أن عانى من أزمةٍ «كبدية» مزمنةٍ، نتج عنها ارتفاعٌ في الإنزيمات، استوجب نقله بشكلٍ عاجلٍ إلى المستشفى، كما أوضح لـ «الرياضية» ممدوح نمر، رئيس لجنة المنتخبات السابق في اللعبة.

وأشار نمر إلى أن الطبيب المعالج أوصى سراح بالراحة التامة لحين تحسُّن حالته الصحية عقب عودته من لندن بعد رحلة علاجٍ استغرقت 20 يومًا، أجرى خلالها عديدًا من الفحوصات الطبية، والتحاليل الخاصة بالكبد، لكنه نُقِل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، ثم في جدة.

وتولى سراج تدريب المنتخب السعودي للجودو، ثم عُيِّن رئيسًا للجنة المنتخبات قبل أن يشارك في إدارة عديدٍ من البطولات العالمية والأولمبية، أبرزها أولمبياد لندن 2012، ويسند إليه أخيرًا إدارة الكوراش بوصفه مديرًا فنيًّا للعبة.