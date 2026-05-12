بعد مشاركة فيرستابن.. نفاد تذاكر نوربورجرينج

‌أثارت مشاركة الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل للسيارات، للمرة الأولى في سباق نوربورجرينج 24 ساعة مطلع الأسبوع المقبل اهتمامًا كبيرًا بعد ​بيع التذاكر بالكامل للمرة الأولى في تاريخ هذا السباق الطويل، حسبما أعلن المنظمون، الثلاثاء.

وقال الحساب الرسمي للحلبة، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «بيعت جميع تذاكر عطلة نهاية الأسبوع. للمرة الأولى في تاريخ سباق نوربورجرينج 24 ساعة».

وأضاف «لن يتم بيع ⁠التذاكر في شباك التذاكر السبت. ‌يرجى عدم السفر دون ‌تذكرة صالحة بأي حال من ​الأحوال».

ويستغل سائق ريد بُل وبطل العالم أربع مرات في بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» عطلة نهاية الأسبوع من عمله المعتاد لمتابعة شغفه والمشاركة بسيارة رياضية من طراز مرسيدس-أيه.إم-جي جي.تي 3 على الحلبة الألمانية ‌الصعبة.

وسيتشارك السائق الهولندي «28 ‌عامًا» سيارة فريق «فيرستابن ريسنج» مع ​الإسباني ‌داني ⁠جونكاديا ​والفرنسي جول ⁠جونو والنمساوي لوكاس أوار في السباق الذي ينطلق السبت في حلبة نوربورجرينج.

وشارك فيرستابن، الذي فاز ‌في 71 سباق جائزة كبرى، في سباقات ‌أخرى في نوربورجرينج لاكتساب الخبرة وأبهر الجميع بسرعته في السباقات التأهيلية.

وقال السائق الهولندي عند تأكيد مشاركته المدعومة من ريد بُل في مارس الماضي: «نوربورجرينج 24 ساعة هو سباق في قائمة أمنياتي ‌منذ فترة طويلة، لذا أنا متحمس للغاية، لأننا نستطيع جعل الأمنية تتحقق الآن».

وينظم السباق سنويًّا منذ عام 1970 على حلبة بطول 25 ​كيلومترًا تجمع بين مسار نوردشلايفه، ​الذي كانت تتسابق عليه سيارات فورمولا 1 في الستينيات والسبعينيات وحلبة الجائزة الكبرى الأكثر حداثة.