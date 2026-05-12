بسبب كأس العالم.. المكسيك تلغي قرار تقليص الدراسة

أعلنت الحكومة المكسيكية، الثلاثاء، إلغاء قرار تقليص العام الدراسي بسبب مونديال 2026 بعد ردود فعلٍ غاضبةٍ واسعة النطاق من أولياء الأمور ومراكز الأبحاث والسلطات المحلية.

وكان ماريو ديلجادو، وزير التعليم، أعلن، الجمعة، أنَّ العام الدراسي سينتهي قبل موعده بنحو 40 يومًا، أي في 5 يونيو المقبل، مبرِّرًا القرار بموجة الحر، فيما ربطه بعضهم بظروف تنظيم بطولة كأس العالم.

والتقى مسؤولون من قطاع التعليم وإدارات حكوميةٍ أخرى، الإثنين، للاستماع إلى آراء أولياء الأمور، والنظر في الخيارات المتاحة في اجتماعٍ، دعت إليه الرئيسة كلوديا شينباوم التي أعربت عن شكوكها بشأن التقليص المقترح.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الإبقاء على العام الدراسي كما هو دون تعديلٍ، لينتهي في 15 يوليو المقبل، يليه عطلة لمدة ستة أسابيع حتى 31 أغسطس.

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا، 11 يونيو، بمباراةٍ تجمع بين جنوب إفريقيا والمكسيك في مكسيكو سيتي.

وذكرت شينباوم: «الفكرة هي الإبقاء على فترة العطلة ستة أسابيع، كما جرت العادة، وربما يبدأ بعض الطلاب الدراسة مبكرًا بينما يواصل آخرون الدراسة وفقًا للجدول السابق».

وستُعلَّق الدراسة في مدارس ولاية خاليسكو أربعةَ أيامٍ فقط، وهي الفترة التي تستضيف فيها جوادالاخارا، عاصمة الولاية، مباريات كأس العالم.

أما حاكم ولاية نويفو ليون، حيث تقع مونتيري التي تستضيف أربع مبارياتٍ، فقد صرَّح بأن مدارسها ستلتزم بالجدول الدراسي الأصلي.

كذلك تساءل أولياء الطلاب عن هذا الإجراء الذي سيتسبَّب، حسبَ مركز الأبحاث «مكسيكو إيفالوا»، في تأخر الطلاب دراسيًّا. وكتب المركز في تقريرٍ له: «سيؤدي هذا القرار إلى تقليص وقت التعلُّم الفعلي لـ 23.4 مليون طالب».