المطيري يودّع أبها.. وينهي جلسة تصوير في الأهلي

يخوض مشعل المطيري، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، آخرَ مواجهاته بقميص ناديه، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 34 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى أمام الرائد، قبل إعلان التوقيع رسميًّا مع الأهلي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار لـ «الرياضية» مصدرٌ آخرُ إلى أن المطيري وصل برفقة لاعبي أبها إلى جدة، صباح الثلاثاء، وتوجَّه إلى مقر النادي الأهلي، إذ أجرى جلسةَ تصويرٍ خاصَّة بإعلان الصفقة. وسيلتحق اللاعب تاليًا بزملائه في أبها، الذين واصلوا رحلتهم من جدة إلى القصيم.

وكانت «الرياضية» أكدت، وفق مصدر خاصٍّ 17 يناير، توقيع المطيري مع الأهلي عقدًا احترافيًّا لمدة ثلاثة مواسم بعد دخوله الفترة الحرة خلال نافذة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنَّه سيستمر مع فريقه حتى نهاية الموسم.

وأخضع الأهلي اللاعب لفحص طبي بأحد المراكز المختصَّة في جدة قبل التوقيع الرسمي معه، في يناير.

وبدأ المطيري مشواره الاحترافي مع نادي الأنصار في المدينة المنورة عامَ 2020، ثم انتقل إلى أحد في 2022، ومنه إلى أبها صيف 2023.

وأسهم اللاعب في صعود أبها إلى دوري روشن السعودي الموسم الجاري، وتحقيق لقب الأولى، إذ لعب 31 مباراةً بقميصه في «يلو»، سجَّل خلالها ثمانية أهدافٍ، وصنع تسعة، ونال بطاقتين صفراوين، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.