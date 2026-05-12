ثاندر يصعد

تغلَّب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر 115ـ110 على لوس أنجليس ليكرز ضمن منافسات الدور الثاني من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه» في المباراة الرابعة التي جرت الثلاثاء.