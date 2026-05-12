جيسوس.. الصدارة تنتهي على منصة الذهب

يستند البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على تاريخ لافت في تجاوز الأمتار الأخيرة كلها بنجاح في 6 مواسم شهدت تصدره الدوري، باستثناء إخفاق وحيد قبل نحو 13 عامًا.

وقبل مواجهته الهلال في ديربي الجولة 32 من دوري «روشن» السعودي الثلاثاء، عاش جيسوس سيناريو الصدارة والصراع المفتوح حتى الجولات الأخيرة، للمرة الأولى، في موسم 2009-2010، عندما كان مدربًا لبنفيكا، إذ تصدّر ترتيب الدوري البرتغالي منذ الجولة 12، بعد فوزه على كويمبرا، وتعادل براجا، المتصدر السابق، مع ليكسويس، ووصل إلى الجولة 24 متصدرًا بفارق 3 نقاط أمام براجا، فالتقيا في قمة ذلك الموسم، وفاز بنفيكا بهدف دون رد، ليرفع جيسوس فارق صدارته إلى 6 نقاط، قبل 6 جولات من نهاية الموسم التي تألّف حينها من 30 جولة.

وخسر بنفيكا أمام بورتو في كلاسيكو الجولة ما قبل الأخيرة من ذلك الموسم، وبقي متصدرًا للترتيب، لكن النتيجة أجّلت الحسم حتى الجولة الأخيرة، والتي شهدت فوز بنفيكا على ريو آفي، وتعادل براجا مع ناسيونال، ليتوّج جيسوس بأول ألقابه في الدوري البرتغالي، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن براجا في نهاية المطاف.

وكان لجيسوس تجربة معاكسة ومريرة في موسم 2012-2013، إذ صعد ببنفيكا إلى صدارة ترتيب الدوري البرتغالي في الجولة 21، قبل 9 جولات من نهاية الموسم، بعد فوزه على بييرا مار، مقابل تعادل بورتو، المتصدر السابق، سلبًا مع سبورتينج، فأخذ بنفيكا الأفضلية بفارق نقطتيْن عن غريمه، ثم حقق 6 انتصارات أغلبها بنتائج عريضة، وبقي في الصدارة بفارق نقطتيْن رغم تعادله مع إستوريل في الجولة 28.

وفي الجولة 29، أي الجولة ما قبل الأخيرة، تعرّض جيسوس لضربة مؤلمة بعد خسارة بنفيكا أمام بورتو بهدف سُجل في الدقيقة 91، ففقد بنفيكا الصدارة قبل المتر الأخير من عمر الموسم، ليصعد بورتو إلى منصة الدوري، وبفارق نقطة واحدة أمام جيسوس وفريقه.

وفي موسم 2013-2014، تشاركت أندية بنفيكا وسبورتينج وبورتو صدارة ترتيب الدوري البرتغالي، بعد نهاية الجولة 14، وبواقع 33 نقطة، لكن فريق جيسوس كان يملك الرصيد الأدنى في فارق الأهداف، إلا أنّه انفرد بالصدارة في الجولة التالية، عقب فوز بنفيكا على بورتو في الكلاسيكو، وتعادل سبورتينج مع إستوريل.

وقاد جيسوس فريقه حينها لتحقيق 12 فوزًا في الجولات الـ 15 الأخيرة، وتعثّر في الجولتيْن الأخيرتيْن، لكنه حسم مسألة تتويجه الشخصي الثاني بلقب الدوري قبل ذلك، بعدما تسيّد بنفيكا مجريات النصف الثاني من الموسم، ليحسم الصراع بفارق 7 نقاط عن سبورتينج في نهاية المطاف.

وحافظ جيسوس على لقبه، في موسم 2014-2015، والذي شهد ارتفاع عدد الأندية، وارتفاع عدد الجولات إلى 34 جولة، إذ تصدّر الترتيب منذ الجولة 5، وبقي في الصدارة حتى نهاية الموسم، ولو أن الصراع بقي مفتوحًا حتى الأمتار الأخيرة.

وفي ذلك الموسم، تواجه بنفيكا مع بورتو في الجولة 30، وكان يمكن لجيسوس أن يفقد الصدارة إن خسر الكلاسيكو بفارق 3 أهداف أو أكثر، لكن القمة انتهت على نتيجة التعادل السلبي، ليحافظ جيسوس على فارق النقاط الـ 3 التي فصلته عن بورتو، مع أفضلية في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، ليحسم الصراع في الجولة ما قبل الأخيرة.

وانتقل جيسوس من بنفيكا إلى تدريب سبورتينج، الجار اللدود، في موسم 2015-2016، وأمضى معه 3 مواسم، دون أن يعرف تتويجًا جديدًا على منصة الدوري، ودون أن يكون متصدرًا للترتيب في الجولات الحاسمة في أي من هذه المواسم، إذ تمثّلت محاولته الأفضل في موسمه الأول مع الفريق الأخضر والأبيض، عندما تصدّر الترتيب في منتصف الموسم، وخسره في الجولة 24 بعد خسارة أمام بنفيكا، أي قبل 9 جولات من الختام.

وبعد فترته الأولى مع فريق الهلال، انتقل جيسوس إلى البرازيل لقيادة فلامينجو في موسم 2019، واستلم قيادة الفريق بعد الجولة 9، عندما كان فلامينجو ثالثًا في الترتيب، فصعد بهم إلى المركز الثاني في الجولة 15، وإلى الصدارة في الجولة التالية، قبل 22 جولة من نهاية موسم الدوري البرازيلي.

وقاد جيسوس فريقه نحو سلسلة من النتائج اللافتة بعد ذلك، بما في ذلك الفوز على بالميراس، ثالث الترتيب، في الجولة 36، ثم خسر برباعية أمام سانتوس، ثاني الترتيب، في الجولة الأخيرة، في نتيجة لم تؤثر على احتفالات فلامينجو، الذي هيمن على الصدارة، وحسم الصراع بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

وتماماً كهيمنته في البرازيل عام 2019، نجح جيسوس بقيادة الهلال نحو لقب دوري «روشن»، في موسم 2023-2024، بصورة مشابهة، إذ تصدّر الترتيب بعد الفوز على الشباب في الجولة 8، ولم يغادر القمة بعد ذلك، لا بل سجل سلسلة انتصارات تضمنت الفوز على الاتحاد 3-1 في الجولة 22، وعلى الأهلي 2-1 في الجولة 28.

وانتهت سلسلة انتصارات جيسوس في الجولة 32، بعد التعادل 1-1 مع النصر في الديربي، إلا أنّه كان قد حسم مسألة تتويج الهلال في الجولة السابقة، واعتلى الترتيب عند نهاية الموسم بفارق 14 نقطة، بعد 31 فوزًا و3 تعادلات في 34 جولة.