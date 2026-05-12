أهداف الديربي.. الحصيلة الأعلى بعد الدقيقة 61

سجَّل فريق الهلال الأول لكرة القدم 63 هدفًا في شباك النصر خلال مواجهات الطرفين ضمن دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقه 2008ـ2009، مقابل 40 هدفًا لجاره وغريمه، وفقًا لإحصاءات موقع ترانسفير ماركت.

واختصرت الفترة بين الدقيقتين 61 و80 الحصيلة الأعلى تهديفيًّا بواقع 22 هدفًا، بعدما أحرز الهلال خلالها 13 هدفًا، مقابل تسعة أهداف للنصر.

وجاء توزيع أهداف الهلال على النحو التالي: سبعة أهداف بين الدقيقتين 1 و15، وسبعة أهداف بين 16 و30، وتسعة أهداف من الدقيقة 31 حتى نهاية الشوط الأول، و11 هدفًا من بداية الشوط الثاني حتى الدقيقة 60، و13 هدفًا بين 61 و80، وسبعة أهداف بين 81 و90، إضافة إلى تسعة أهداف بعد الدقيقة 90.

في المقابل، سجَّل النصر ثلاثة أهداف بين الدقائق 1 و15، وخمسة أهداف بين 16 و30، وثمانية أهداف من الدقيقة 31 حتى نهاية الشوط الأول، وسبعة أهداف من بداية الشوط الثاني حتى الدقيقة 60، وتسعة أهداف بين 61 و80، وخمسة أهداف بين 81 و90، إضافة إلى ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 90.