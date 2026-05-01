مدربو «الديربي».. كرواتيا تتصدّر والأرجنتين في الوصافة

تعاقب على قيادة فريقي الهلال والنصر في «ديربي» الرياض أكثر من 40 مدربًا من 15 جنسيةً في مشهدٍ فني متغيِّرٍ، لم يستقر يومًا على حالٍ! وقد تصدَّرت المدرسة الكرواتية المشهد بحضور ستة مدربين بوصفها أكثر جنسيةٍ قادت القطبين، تليها المدرسة الأرجنتينية بخمسة مدربين، ثم البرتغالية بأربعةٍ.

وحضر السداسي الكرواتي رادان جاسانين، ودراجان سكوتشيتش، وزلاتكو داليتش، وكرونوسلاف يورتشيتش، وزوران ماميتش، ودينكو إيليتشيتش في مقاعد «الديربي» بين الفريقين. ومن الأرجنتين رامون دياز، وإيدجاردو باوزا، وجوستافو كوستاس، وميجيل روسو، وجوستافو كوينتيروس.

في حين تأتي البرتغال في المركز الثالث بأربعة مدربين، يتقدمهم جورجي جيسوس، مدرب النصر الحالي والهلال السابق، وروي فيتوريا، ولويس كاسترو، وليوناردو جارديم.

كذلك سجل الطليان حضورهم في «الديربي» العاصمي عبر والتر زينجا، وفابيو كانافارو، وسيموني إنزاجي. أما من رومانيا، فحضر أولاريو كوزمين، ولورينت ريجيكامب، ورازفان لوشيسكو.

وقاد «الديربي» مدربون من 15 جنسيةً، هي: الأرجنتين، والبرتغال، وكرواتيا، والبرازيل، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والأوروجواي، وكولومبيا، والسعودية، وألمانيا، ورومانيا، واليونان، وبلجيكا، والتشيك.

أمَّا الرقم الأكثر لفتاً في سجل هذه اللقاءات، فهو عدد المدربين الذين قادوا كلا الفريقين في «الديربي» ضمن الحقبة المحدَّدة، وهم اثنان: البرتغالي جيسوس، الذي قاد الهلال في «الديربي» بين 2018 و2025، ثم انضم إلى النصر في يوليو 2025، ليكون الوحيد الذي عاش هذا «الديربي» من الضفتين في سياقٍ متصلٍ ومستمرٍّ في الدوري ذاته، والكرواتي زوران ماميتش، الذي خاض التجربتين مع النصر في 2016، ومع الهلال في 2019.

وفي موسم 2025ـ2026 يتقاطع في «الديربي» البرتغالي جيسوس على رأس النصر مع الإيطالي سيموني إنزاجي في الهلال في أول مواجهةٍ بين مدربَين إيطالي وبرتغالي في تاريخ هذه اللقاءات بالدوري.