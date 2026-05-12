راموس يقترب من شراء إشبيلية

اقترب الدولي الإسباني السابق سيرجيو راموس من شراء نادي إشبيلية، بعد أن توصل هو ومجموعة «فايف إيلفن كابيتال» الاستثمارية إلى اتفاق مع كبار المساهمين في «الأندلسي».

وذكرت صحيفة «إل بايس» الإسبانية أن الصفقة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو، وتغطي 80 في المئة من إجمالي أسهم النادي بسعر يبلغ 3500 يورو للسهم الواحد. ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة رابطة الدوري والمجلس الوطني للرياضة قبل إتمامها رسميًا.

ويشارك إشبيلية بشكل منتظم في دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ موسم 2001ـ2002، لكن النادي الأندلسي يقاتل حاليًا من أجل البقاء بعد أداء متواضع الموسم الجاري.

ويحتل الفريق الأول للنادي، الذي فاز بالدوري الأوروبي 2023، المركز الـ 13 في الترتيب، لكنه يتقدم بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية المسابقة، علمًا أنه نجا الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة.

وبدأ راموس، الذي فاز بكأس العالم مع إسبانيا، وبطولتين أوروبيتين، مسيرته الكروية في صفوف ناشئي إشبيلية قبل أن ينضم إلى ريال في 2005، حيث توج بـ 22 لقبًا كبيرًا.

وعاد اللاعب «40 عامًا» إلى إشبيلية 2023 لمدة موسم واحد، وكان مونتيري المكسيكي آخر فريق لعب له.