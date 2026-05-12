فليك: مددت عقدي.. وهدفنا الـ 100 نقطة

كشف الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، عن توقيعه عقدًا جديدًا مع النادي الكاتالوني لمدة عامين مع خيار موسم ثالث.

وكان فليك «61 عامًا»، الذي وصل في صيف 2024، قد توِّج مع الفريق بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الغريم التقليدي ريال مدريد 2ـ0، الأحد.

وقال فليك، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة ألافيس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري: «بالطبع أنا سعيد جدًّا، هذا يمنحني الثقة لمواصلة العمل لعام أو عامين آخرين».

وأضاف: «أعتقد أنَّ العديد من المدربين سيكونون سعداء بتوقيع عقد لثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام، لكن في هذه الحالة، مع برشلونة، أرى أنَّه من الجيد إبقاءه محدود المدة، وأنا أقدّر ذلك».

وتابع: «سنواصل حتى 2028. إذا سارت الأمور على ما يرام، سنقرر الاستمرار. لدي الحق في التوقف، وكذلك للنادي».

وكان فليك انضم إلى برشلونة في صيف 2024، وخلال موسمين مع النادي أحرز لقبين في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا واحدة، وكأسين للسوبر.

غير أنَّ دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه فليك 2020 مع بايرن ميونيخ، استعصى عليه منذ وصوله إلى كاتالونيا.

وودّع برشلونة المسابقة الموسم الجاري من ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد، بعدما كان قد خسر الموسم الماضي أمام إنتر الإيطالي 7ـ6 بمجموع المباراتين في نصف النهائي.

وقال فليك: «إنه أيضًا التزام من جانبنا بأن نعمل بجد أكبر مما فعلناه هذا الموسم، إن كان ذلك ممكنًا، وأن نواصل الصعود إلى أعلى مستوى ممكن مع الفريق، وتحقيق أهداف جديدة والفوز بألقاب جديدة».

وأضاف: «هذا مهم لبرشلونة، لأنَّ الجميع لديه حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا. حاولنا، وسنحاول مجددًا، وهذا كل ما يمكنني قوله».

وأوضح الألماني أنَّ هدفه الأول بعد تجديد العقد هو قيادة برشلونة لبلوغ الـ 100 نقطة في الدوري هذا الموسم ولتحقيق ذلك قال: «علينا الفوز في المباريات الثلاث كلها. احتفلنا كثيرًا باللقب، لكن الآن يمكننا اللعب بشكل جيد».

وقبل توليه تدريب برشلونة، كان فليك مساعدًا ليواكيم لوف حين قاد منتخب ألمانيا إلى التتويج بكأس العالم 2014. وكمدرب أول، عاش ابن مدينة هايدلبرج موسمين حافلين بالألقاب مع بايرن ميونيخ بين عامي 2019 و2021.

من بعدها خاض فترة صعبة من 25 مباراة على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني، انتهت بأن أصبح أول مدرب يُقال من منصبه في تاريخ «دي مانشافت».

وبعد عام، وصل فليك إلى برشلونة لخلافة تشافي، ونجح رغم القيود المالية التي يعاني منها النادي، في قيادة الفريق إلى النجاحات على أرض الملعب.

وخلال مسيرته لاعبًا في مركز لاعب الارتكاز، خاض فليك 139 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، وأحرز أربعة ألقاب في الدوري الألماني.