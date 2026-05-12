أرسنال يخسر وايت حتى نهاية الموسم

خسر فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم خدمات مدافعه بن وايت عن بقية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ما سيحرمه من المشاركة في الصراع على لقب الدوري الممتاز ونهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعني إصابة الرباط الأنسي في الركبة أيضًا أن اللاعب، البالغ 28 عامًا، من غير المرجح، إلى حد كبير، أن يشارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، التي تنطلق الشهر المقبل.

وغادر وايت ملعب «لندن» وضعًا دعامة على ركبته اليمنى بعدما استُبدل في الشوط الأول من فوز أرسنال المهم على وست هام 1ـ0، الأحد.

وأشار الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب الفريق، بعد ذلك بقليل إلى أن إصابة وايت لم تكن تبدو جيدة على الإطلاق، مؤكدًا أن بن وايت لن يكون متاحًا في آخر مباراتين بالدوري، وكذلك نهائي الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 مايو.

وأوضح بيان للنادي الثلاثاء: «أكدت التقييمات والفحوص المتخصصة أن بن وايت تعرّض لإصابة خطيرة في الرباط الأنسي للركبة، ما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم».

وأضاف: «يدير فريقنا الطبي الآن برنامج تعافي وإعادة تأهيل بن، مع تركيز الجميع بالكامل على دعمه، بهدف أن يكون جاهزًا مع بداية تحضيراتنا للموسم المقبل».

ويشكل غياب وايت ضربة لأرتيتا على مستوى الاختيارات في مركز الظهير الأيمن خلال المباريات المفصلية أمام بيرنلي وكريستال بالاس وسان جيرمان، في ظل غياب الهولندي يوريين تيمبر أيضًا.

ويبدو أرسنال في طريقه لإحراز أول لقب له في الدوري الإنجليزي منذ 2004، إذ يتقدم بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي مع خوضه مباراة إضافية.