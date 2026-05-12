الهلال يهدد النصر بتشكيل التتويج

يُراهن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على تشكيل نهائي كأس الملك ذاته، في موقعة «ديربي الرياض» أمام النصر، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

ولم يُحدث إنزاجي أي تعديلات على الأسماء التي بدأت نهائي الكأس أمام الخلود، الجمعة الماضي، وقادت «الأزرق» للفوز 2ـ1 والظفر باللقب.

ويُطبّق المدرب أسلوب اللعب بثلاثة قلوب دفاع، وظهيرين متقدمين على الطرفين الأيمن والأيسر، ولاعب ارتكاز واحد يقف خلف ثنائي يتولى دعم الهجوم.

ومجددًا، قرر الإيطالي الزج بالبرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، في الدفاع، تكرارًا لما حدث خلال الأدوار الإقصائية من مونديال للأندية، ونهائي كأس الملك.

ويبدأ الهلال المباراة بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه نيفيش، وحسّان تمبكتي، ومتعب الحربي، بينما يلعب البرازيلي مالكوم فيليبي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهيرين متقدمين يمينًا ويسارًا.

ويتمركز ناصر الدوسري أمام قلوب الدفاع، مشكلًا رأس مثلث وسط مقلوب خلف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد كنو.

ويهاجم إنزاجي بالفرنسي كريم بنزيما، رأس الحربة، ويعاونه الجناح الدولي سالم الدوسري، قائد الفريق.

ويجلس على مقاعد البدلاء 6 لاعبين محليين، إضافة إلى المدافع التركي يوسف أكتشيشيك، والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

ويتأخر الهلال، ثاني الترتيب، بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، مع تبقي ثلاث مباريات لـ «الأزرق» مقابل اثنتين فقط لـ «الأصفر».