إصابة الكاحل تنهي موسم إنريكي

تعرض الأرجنتيني راميرو إنريكي، لاعب فريق الخلود الأول لكرة القدم، إلى إصابة في مفصل القدم اليمنى «الكاحل»، خلال مواجهة الأخدود، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لمصادر «الرياضية»، تأكد غياب اللاعب عن المباراتين المتبقيتين في دوري روشن، للخلود أمام الأهلي والفتح، لينتهي موسمه مع الفريق.

واضطر الجهاز الفني للخلود إلى استبدال إنريكي عند الدقيقة 24 من المباراة بعد تعرضه للإصابة وعدم قدرته على إكمال اللقاء.