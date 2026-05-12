جيسوس يعيد الثلاثي.. والحسن أساسيا

طوى علي الحسن، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، غيابًا استمر 13 مباراة عن القائمة الأساسية بعدما وضعه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الأصفر، ضمن القائمة التي ستبدأ مواجهة الديربي أمام الهلال، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في قمة الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وتعود المشاركة الأساسية الأخيرة للحسن أمام الرياض في الجولة الـ20 خلال اللقاء الذي كسبه الفريق النصراوي بهدف نظيف، وبعدها شارك بديلًا في ستة لقاءات، بينما جلس على دكة البدلاء خلال سبع جولات.

ويشارك الحسن في القائمة الأساسية ضمن أربعة تغييرات أجراها جيسوس على تشكيلته الأساسية مقارنة بالتي بدأت مواجهة الشباب الماضية، وتضمنت عودة نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، ومواطنه كينسجلي كومان، عوضًا عن الرباعي عبد الله الخيبري، وأيمن يحيى، وعبد الرحمن غريب، وسلطان الغنام، الذين خاضوا لقاء الشباب منذ بدايته.

وفيما غاب الخيبري عن القائمة بداعي الإصابة، وضع جيسوس الثلاثي الغنام وغريب ويحيى عل دكة البدلاء.

في المقابل، احتفظ سبعة لاعبين بمراكزهم في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية تواليًا، وهم: البرازيلي بينتو ماتيوس، والإسباني إنييجو مارتينيز، وعبد الإله العمري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش، ومواطنه كريستيانو رونالدو.

ويدخل النصر مواجهة الديربي بطموح الانتصار من أجل حسم لقب الدوري رسميًا، بينما لا خيار أمام الهلال سوى الفوز لتعزيز حظوظه في المنافسة.

ويتصدر الأصفر الترتيب برصيد 82 نقطة، أما الأزرق فيحتل المركز الثاني بـ77 نقطة، وله مباراة مؤجلة.