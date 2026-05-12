الدوسري يتجاوز «أبو مكة» في «الميجر»

تغلب مساعد الدوسري، لاعب فالكونز، على منافسه «أبو مكة»، لاعب نادي القادسية، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة «الميجر».

وحسم الدوسري مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 12ـ9، مسجلًا انتصارًا جديدًا في مشواره ضمن البطولة.

وشهدت المواجهة تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين، حيث نجح الدوسري في حسم النتيجة الإجمالية لمصلحته بعد أداء هجومي متقدم في اللقاءين، حيث أن مساعد استطاع حسم المباراة بفارق كبير في لقاء الذهاب.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات بطولة «الميجر» لعام 2026، التي تجمع نخبة من أبرز محترفي الألعاب الإلكترونية في السعودية للتنافس على المراكز الأولى.