بطولة ويمبلدون.. موراي ينضم إلى فريق دريبر

أعلن البريطاني جاك دريبر، الثلاثاء، أن الإسكتلندي أندي موراي، الفائز بلقب بطولة ويمبلدون ​للتنس مرتين، سينضم إلى فريقه المساعد خلال موسم الملاعب العشبية، بعد أن انفصل دريبر عن جيمي دلجادو، المدرب السابق لموراي، عقب ستة أشهر من تعاونهما.

وكان موراي، الذي اعتزل اللعب عام ‌2024، دخل في ​شراكة تدريبية ‌مع ⁠نوفاك ​ديوكوفيتش انتهت ⁠في مايو 2025.

وعانى دريبر، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة سابقًا، من إصابات متعددة العام الجاري، وسيغيب عن بطولة فرنسا المفتوحة، بسبب مشكلات ⁠مستمرة في الركبة.

وقال دريبر ‌في بيان ‌لوسائل الإعلام البريطانية: «ممتن ​جدًا لكل ما ‌فعله جيمي دلجادو من أجلي ‌خلال الأشهر الستة الماضية. إنه مدرب من طراز عالمي».

وأضاف: «في غضون ذلك، سأستمر في تلقي الدعم من ‌الفريق الممتاز في الاتحاد البريطاني للتنس، مع انضمام اندي موراي، الذي ⁠سيدعمني طوال ⁠موسم الملاعب العشبية».

ولم يتجاوز دريبر، صاحب الـ24 عامًا، الدور الثاني في بطولة ويمبلدون قط، ولم يفز سوى بلقب واحد من أصل ثلاث‭ ‬بطولات شارك فيها على الملاعب العشبية ضمن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

ولم يحدد دريبر الدور الذي سيتولاه موراي في فريقه، على الرغم من ​أن بعض ​التقارير الإعلامية ذكرت أنه سيكون ضمن الجهاز الفني.