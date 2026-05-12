حامدي ينتزع ذهبية تايكوندو الخليجية

انتزع البطل الأولمبي طارق حامدي، لاعب فريق السعودية، الميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو لوزن «84 كجم» بعد الانتصار على البحريني محمد المجادي بنتيجة 2ـ1، الثلاثاء، ضمن النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيف منافساتها حاليًا الدوحة العاصمة القطرية.

وأكتفى رياض حمدي لاعب فريق السعودية بالميدالية الفضية في منافسات التايكوندو «تحت 58 كجم» بعدما منعته الإصابة من مواصلة المنافسات.

وتخطى حمدي نظيره الكويتي سعود بن مطلق في ربع النهائي بنتيجة 18ـ10، كما تجاوز القطري حسن النعيمي 2ـ0 في نصف النهائي.

وحققت رحمة الخواهر الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو «تحت 49 كجم» بعدما تغلبت على الإماراتية شوق الحامدي 2ـ0، قبل أن تخسر النهائي أمام البحرينية فاطمة كلعوض 0ـ2.

ويمثل فريق السعودية أكثر من 164 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة، وهي، السهام، ألعاب القوى، كرة اليد، المبارزة، السباحة، الرماية، قفز الحواجز، التايكوندو، البلياردو والسنوكر، البولينج، الكاراتيه، البادل، كرة الطاولة، الملاكمة، كرة السلة 3×3.