سعد يقود الأخضر في «روكيت ليج»

أعلن المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية عن تعيين المدرب عبد الرحمن سعد «D7OOM-24» لتولي قيادة الأخضر للعبة «روكيت ليج» «Rocket League». وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات الجارية للمشاركة في كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 «ENC26».

ويملك عبد الرحمن سعد مسيرة حافلة، حيث بدأ لاعبًا محترفًا في الفترة ما بين 2019 و2023، قبل أن ينتقل لمجال التدريب مع فريق «فالكونز» «Team Falcons» عام 2023. وحقق خلال مسيرته التدريبية عدة إنجازات بارزة، منها المركز الأول في بطولة FIFAe World Cup 2024، والمركز الأول في RLCS 2025 Raleigh Major، إضافة إلى وصافة بطولة العالم RLCS 2025. وتضع هذه الخبرة المدرب أمام تحدٍ جديد لقيادة «الأخضر» نحو منصات التتويج في البطولة العالمية المرتقبة.