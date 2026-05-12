دي لافوينتي: يامال ووليامز ضمن مخططاتي

أكد لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أنه يعوّل على جاهزية الجناحين لامين يامال ونيكو وليامز، بعد الإصابة، للمشاركة في كأس العالم، الشهر المقبل.

وتعرّض يامال، جناح برشلونة «18 عامًا» لإصابة في العضلة الخلفية 23 أبريل أمام سيلتا فيجو بالدوري المحلي، ما أدى إلى غيابه عن بقية الموسم، على الرغم من أن ناديه أكد أنه سيكون جاهزًا في الوقت المناسب قبل المونديال.

أما وليامز، جناح أتلتيك بلباو «23 عامًا»، فتعرض هو الآخر لإصابة عضلية، الأحد، أمام فالنسيا، فيما يغيب أيضًا لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ميكل ميرينو عن الملاعب بعدما كسر قدمه اليمنى قبل ثلاثة أشهر.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين، الإثنين: «أعتقد أن جميع اللاعبين الذين ذكرت أسماؤهم سيكونون جاهزين ومتاحين مع انطلاق كأس العالم، وأؤمن أنهم سيكونون جاهزين للمباراة الأولى».

وأضاف: «لكن إذا لم يكن ذلك في المباراة الأولى فسيكون في الثانية أو الثالثة، وهذا لا يسبب أي انتكاسات كبيرة»، مشيرًا إلى أن هذا العام كان «صعبًا جدًا من حيث الإصابات».

وتابع: «عالم الإصابات مأساة الرياضة، هو ما يضعنا فعلًا تحت ضغط كبير، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، لأن الإصابات التي تقع من الآن فصاعدًا، حتى أي إصابة عضلية طفيفة، يكون التعافي منها صعبًا جدًا».

وفي السياق ذاته، أكد دي لا فوينتي أن قائمته لكأس العالم ستضم 26 لاعبًا، على أن يتم ضم لاعبين إضافيين للمشاركة في مباراة دولية تجريبية أمام العراق في الرابع من يونيو المقبل.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر، 15 يونيو في أتلانتا، وتضم مجموعتها الثامنة أيضًا الأوروجواي والسعودية.