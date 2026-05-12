السلبية تجمع الخلود والأخدود

جمع التعادل السلبي فريق الخلود الأول لكرة القدم وضيفه الأخدود 0-0 ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي على ملعب نادي الحزم، الإثنين.

وتقاسم الفريقان الفرص في محاولة لحسم اللقاء، إلا أن المواجهة اتجهت إلى التعادل السلبي.

ورفع الخلود رصيده إلى 32 نقطة من 9 انتصارات و5 تعادلات مقابل 18 هزيمة، محتلًا المرتبة الـ14 في سلم الترتيب.

وعلى الطرف الآخر، بلغ الأخدود الذي هبط رسميًا إلى دوري «يلو» النقطة الـ17 بعد 4 انتصارات و5 تعادلات فيما خسر 23.

ويحل الخلود ضيفًا على نظيره الأهلي ضمن الجولة الـ33 من الدوري السبت المقبل على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما يلاقي الأخدود نظيره الخليج في اليوم ذاته.