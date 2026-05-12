بيريز: يكذبون علي بالسرطان.. وأنام آخر الليل

دعا فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى عقد انتخابات رئاسية جديدة، مؤكدًا سعيه للترشح لولاية ثامنة، بعدما زعم أنه ضحية حملة تستهدف الإطاحة به، بعد موسمين صفريين.

وتولى بيريز رئاسة النادي على فترتين: 2000-2006، و2009 حتى الآن. وفاز بولايته الحالية بالتزكية في 21 يناير 2025، ومن المقرر أن تنتهي في 2029.

وجاءت الدعوة للانتخابات عقب اجتماع مجلس إدارة النادي، الثلاثاء، بعد الخسارة بثنائية نظيفة أمام برشلونة الأحد الماضي، لحساب الجولة الـ 35 والتي شهدت تتويج الغريم التقليدي بلقب الدوري للمرة الثانية تواليًا.

ولم ينسَ بيريز، أن يغمر من قناة برشلونة بعد أن تناول القضية المعروفة بـ«فضيحة نيجريرا» والتي اتهم فيها النادي الكاتالوني بشراء ذمم الحكام، مهددًا بإحالة ملف كامل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوضع الأمور في نصابها.

ولفت بيريز إلى أن المزاعم التي تقول إنه سئم من منصبه أو أنه مريض مجرد شائعات أطلقها خصومه، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة وسيواصل مسيرة النادي نحو الألقاب، ولضمان أن يكون مالكوه هم الأعضاء، على عكس ما يحدث في الأندية الأخرى.

وقال بيريز خلال مؤتمر صحافي عقده بالمدينة الرياضية: «لقد اتخذت هذا القرار بسبب وضع عبثي، أثارته حملات تهدف إلى خلق رأي مخالف لمصالح النادي، وخاصةً ضدي. صحيح أنهم يستغلون حقيقة أننا لم نحقق النتائج المرجوة، لكن هذا أمر نتقبله لأن الفوز ليس مضمونًا دائمًا في الرياضة».

واستطرد: «يقولون إنني مريض ومصاب بسرطان في مراحله الأخيرة. أود أن أطمئن الجميع بأنني ما زلت أدير النادي وشركتي كل يوم».

وتابع: «دعوني أذكركم بأنني أيضًا رئيس شركة رائدة عالميًا في مجال البنية التحتية، تضم 170 ألف موظف، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليار يورو. وبالطبع لا أستطيع الجمع بين هذين المنصبين دون التمتع بصحة جيدة. لا أعرف من أين أتت هذه الشائعة.. لقد اختلقوا الأمر وقرروا أنني متعب. أنا أعمل بلا كلل. أستيقظ فجرًا وأنام آخر الليل».

ولفت إلى أنه يشارك الجميع الإحباط لخروجنا بموسم صفري ألقاب: «أنا أول من يرغب بالفوز بكل شيء. دعوني أذكركم أنه خلال فترة رئاستي، توجنا بـ 66 لقبًا في كرة القدم و29 في كرة السلة».

ودعا بيريز من وصفهم بمطلقي الحملات ضده للترشح للانتخابات بدلًا من التحرك في الخفاء: «هذه هي الفرصة التي أمنحها لهم. سأدعو إلى انتخابات، وسيخوض مجلس الإدارة السباق، وسأترشح أيضًا للدفاع عن مصالح أعضاء النادي، وليس مصالح بعض الصحافيين الذين يعتقدون أن بإلحاق الضرر وإثارة البلبلة سيخيفونني.. على العكس من ذلك، فهم يمنحونني المزيد من القوة».

وعرج بيريز إلى قضية نجيريرا قائلًا: «قبل ثلاثة أعوام، علمنا بقضية فساد لا يوجد مثيل لها في تاريخ كرة القدم العالمية.. إنها أكبر فضيحة في التاريخ، وقضية لا تزال عالقة دون حل. من غير المعقول أن نرى حكامًا من تلك الحقبة يديرون مباريات في بطولة مثل الدوري الإسباني. استمرت هذه المدفوعات لعقدين من الزمن، ونحن بصدد إعداد ملف مهم سنقدمه فورًا إلى الاتحاد الأوروبي لكي يعالجوا الأمر من جذوره».