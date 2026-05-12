آسيا 17.. طاجيكستان يفرض التعادل على الأخضر

فرض منتخب طاجيكستان تحت 17 عامًا لكرة القدم التعادل بنتيجة 5ـ5 على المنتخب السعودي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا، على ملعب قاعة مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وسجل للأخضر يحيى سعيد عند الدقيقة 13، وعلي الشهراني «هدفين» عند الدقيقتين 18 و33 من ركلة جزاء، وزيد الدوري عند الدقيقة 39، قبل أن يضيف فيصل بيوي الهدف الخامس عند الدقيقة 54.

في المقابل، تناوب على تسجيل أهداف منتخب طاجيكستان منافار أفارزود «هدفين» عند الدقيقتين 27 و49، وأسديبك مختوموف عند الدقيقة 44، وبافيز سانجينوف عند الدقيقة 83، ومحمودجون ميرخامادوف عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المواجهة بطاقة حمراء لمصطفى حسينيكوف لاعب منتخب طاجيكستان عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب السعودي دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى، ليواجه منتخب الصين في الدور ربع النهائي، فيما يلتقي منتخب طاجيكستان مع نظيره القطري.