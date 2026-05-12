الألعاب الخليجية.. 8 ميداليات سعودية

انتزعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة الجارية حاليًا في الدوحة العاصمة القطرية 8 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الأول للدروة، الثلاثاء.

وجاءت أولى الميداليات، بواسطة فريق السعودية للسباحة، الذي حقق 4 ميداليات «ذهبيتان، 1 فضية، 1 برونزية»، في مركز حمد للسباحة.

وخطف عماد الزبن ذهبية سباق 50م حرة بزمن 22.64 ثانية مسجلاً رقم خليجي جديد. فيما نال زميله علي العيسى الميدالية الذهبية الثانية، بحلوله أولاً في سباق 100م ظهر، بزمن 57.39 ثانية، ورقم سعودي وخليجي جديد.

وحقق محمد الزاكي فضية سباق 200م فراشة، بزمن 2.07.36 دقيقة، وخطف علي العبد الوهاب برونزية 100م ظهر بزمن 1.00.22 دقيقة.

وطارت البولينج السعودية بذهبية مسابقة الفردي، عبر عبد الرحمن الخليوي لاعب الأخضر الذي حقق المركز الأول بنيله 1295 نقطة من ستة أشواط.

وفي مسابقة التايكوندو، خطف اللاعب طارق حامدي، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 80 كجم، بعد فوزه المواجهة النهائية للوزن على نظيره من البحرين 2ـ0، وهو الذي انتقل للنهائي بتغلبه على الكويت بالنتيجة ذاتها.

وحققت رحمة الخواهر، الميدالية الفضية لمسابقة وزن تحت 49 كجم، بخسارتها في النهائي أمام البحرين 0ـ2، بعد فوزها على الإمارات بثنائية نظيفة.