تعادل تكرر 6 مرات يؤجل حسم «روشن»

تأجل حسم بطولة دوري روشن السعودي، بفضل هدف عكسي قاتل منح فريق الهلال الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 أمام النصر، الثلاثاء، في «ديربي الرياض» لحساب الجولة الـ 32.

وكان النصر، متصدر الدوري، على وشك حسم السباق حسابيًا دون انتظار مباراته ضمن الجولة الختامية لولا ولوج الكرة مرماه قبل صافرة النهاية بثوانٍ.

وتقدم النصر في الدقيقة 37 عن طريق المدافع الفرنسي محمد سيماكان، الذي استغل وصول الكرة إليه داخل منطقة جزاء الهلال بعد رأسية لزميله ومواطنه كينجسلي كومان، الجناح الأيمن، وأسكنها شباك المغربي ياسين بونو، حارس مرمى «الأزرق».

وظل تقدم النصر قائمًا حتى نهاية الوقت الأصلي، ودخول الدقائق الثمانية المضافة.

وفي آخر تلك الدقائق أرسل البديل علي لاجامي، مدافع الهلال، رمية جانبية داخل منطقة جزاء النصر، ارتقى البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى «الأصفر»، لالتقاطها، لكنه اصطدم بزميله الإسباني إينيجو مارتينيز لتفلت منه الكرة وتلج شباكه.

وبينما كان النصراويون يستعدون للاحتفال بالفوز والتتويج أجل ذلك الهدف حسم لقب الدوري إلى ما تبقّى من منافساته، مع ارتفاع رصيد «الأصفر» إلى 83 ومنافسه إلى 78.

وظل الفارق بين الفريقين 5 نقاط، مع تبقي مباراة واحدة للنصر، واثنتان للهلال.

ويحتاج النصر للفوز بمباراته الختامية لحسم اللقب، بينما يتوجب على الهلال تحقيق العلامة الكاملة من لقاءيه الأخيرين مع تعثر منافسه بالتعادل أو الهزيمة.

ويتواجه النصر خلال الجولة الختامية مع ضمك، بينما يلاقي الهلال كلًا من نيوم والفيحاء في آخر مباراتين.

وخلال الموسم الجاري، حصل الهلال على 4 نقاط من مباراتيه مع النصر، بعدما فاز 3ـ1 في الدور الأول، قبل حدوث هذا التعادل.

وللمرة السادسة في دوري المحترفين، الذي استحدث صيف 2008، يحصل الهلال على 4 نقاط من مباراتيه مع النصر.

وحدث ذلك من قبل في مواسم 2020ـ2011، و2016ـ2017، و2017ـ2018، و2022ـ2023، و2023ـ2024.

وفي كل موسم من الخمسة كان ديربي واحد ينتهي بفوز الهلال، والآخر بالتعادل، وهو ما تكرر خلال النسخة الجارية.