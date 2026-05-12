رفض استئناف أبها والعُلا.. الفيصلي يتمسك ببطاقة الصعود

رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، الثلاثاء، استئنافَي ناديي أبها والعُلا ضد قرارات لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليُثبّت بذلك النتائج السابقة المتعلقة باحتجاجَي الفيصلي والوحدة، ويحافظ الفيصلي على حظوظه في خطف بطاقة الصعود المباشر إلى دوري روشن السعودي.

وأيّد مركز التحكيم قرار لجنة الاستئناف القاضي باعتبار أبها خاسرًا أمام الفيصلي بنتيجة 3ـ0، بعد ثبوت عدم نظامية مشاركة اللاعب جاي دامبيلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب تغريم النادي 37.500 ريال، وإيقاف مدير الفريق عبدالله آل مضواح لمدة شهرين، مع إعادة رسوم الاحتجاج والاستئناف إلى الفيصلي.

كما ثبّت المركز قرار لجنة الاستئناف في قضية العُلا، الخاصة باحتجاج الوحدة على مشاركة اللاعب ماتيا ناستاسيتش بصورة غير نظامية، ليتأكد خصم النقاط الثلاث من رصيد العُلا.

وأوضح مركز التحكيم الرياضي، عبر الأحكام المنشورة في موقعه الرسمي، أن الهيئة قررت بالإجماع قبول طلبَي التحكيم شكلًا، وتأييد قرارات لجنة الاستئناف، مع إلزام أبها والعُلا بتحمل رسوم وتكاليف التحكيم، مؤكدًا أن الحكم نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية.

وبذلك، بقي الفيصلي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وأصبح الفوز على الباطن، الخميس، في الجولة الأخيرة كافيًا لحسم التأهل المباشر إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل.