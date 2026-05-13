ريشة: حكم الديربي أغفل ركلة جزاء نصراوية صحيحة

اختلف المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، مع الليتواني دوناتاس رومساس، حكم ديربي الرياض، في عدم احتساب ركلة جزاء للفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الشوط الأول من المواجهة مع الهلال.

وأشار إلى الدقيقة 21 قائلًا: «كينجسلي كومان، لاعب النصر، انطلق بالكرة ودخل منطقة المنافس، وحسان تمبكتي، لاعب الهلال، مدّ قدمه اليمنى من أجل التنافس على الكرة، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، وبدلًا من ذلك أعاق المهاجم، بأعلى الساق، فسقط المنافس نتيجة هذا الاحتكاك».

ورأى المحلّل أنه كان يجب على غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» استدعاء حكم الساحة لمشاهدة الإعاقة على الشاشة، خلف الخط الجانبي، واتخاذ القرار الصحيح «وهو احتساب ركلة جزاء مستحقة للنصر، لا تنفي صحتها محاولة تمبكتي المتأخرة سحب قدمه بعد أن أوقع الضرر بالمنافس وأسقطه».

واختلف ريشة مع رومساس في التعامل مع الوقت بدل الضائع بعد الدقيقة 90، قائلًا: «بعد هدف التعادل، في الدقيقة 90+8، كان يفترض أن يضيف الحكم دقيقة أخرى على أقل تقدير، لأن بعض الوقت ضاع خلال الدقائق الثماني، ولذلك رأينا بعض لاعبي الهلال يناقشونه بعد صافرة النهاية حول ذلك».

ف المقابل، اتفق المصري مع الحكم الليتواني في رفض احتساب هدفٍ للهلال، أحرزه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 18، لافتًا إلى وصول الكرة للصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط صانع الهدف، من زميله الجناح سالم الدوسري وليس من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر.

وصادق ريشة على قرار رومساس عدم احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 16، عقِب لمس البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، الكرة بيده داخل منطقة فريقه، مُبيّنًا: «اليد كانت في وضع طبيعي داخل الجسم، لذلك لا وجود لجزائية».

ورأى المحلّل أن الليتواني أجاد، في المُجمَل، إدارة الديربي تحكيميًا، مع استثناءاتٍ في مقدِّمتها حالة كومان وتمبكتي.