إنزاجي: هدفنا الملغى سليم.. والحكم تغاضى عن حالة طرد

انتقد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أداء الحكم الليتواني دوناتاس رومساس بعد التعادل مع النصر 1-1 في قمة الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وعلق إنزاجي على قرار الحكم بإلغاء هدف هلالي سجله الفرنسي كريم بنزيما بداعي التسلل، قائلًا في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «سنشاهد الهدف مجددًا، كانت هناك لمسة من بروزوفيتش، شاهدت الهدف من الدكة ويبدو هدفًا سليمًا وليس هناك حالة تسلل».

وواصل مدرب الهلال هجومه على الحكم: «لاعب النصر رقم 19 يستحق الطرد من المباراة».

وأضاف إنزاجي: «أدينا أول 30 دقيقة بشكل مميز، ونستحق التقدم في تلك اللحظات، وكان لدينا فرص قوية أمام المرمى، وهدف ألغي نتيجة لمس الكرة قدم سالم، وتحملنا الهدف».

وتابع المدرب الإيطالي: «أدينا المباراة بشكل ممتاز، وبعد استقبالنا للهدف تثبطنا، ولكن الإعداد الخاص بنا أقل من النصر بيوم، والمرة الوحيدة التي لعبنا مباراة استرحنا بنفس عدد أيام خصمنا هي مباراة الخليج، جميع الخصوم يرتاحون أكثر منا، لعبنا حتى النهاية ولم نستسلم، والفريق كان واثقًا حتى اللحظة الأخيرة، وما زالت الفرصة أمامنا، فلدينا مباراتان، وكل شيء يمكن أن يحدث».

وزاد إنزاجي: «حاولنا التأدية في الشوط الثاني، وحاولنا رغم تأخرنا بالنتيجة، النصر حاول استهلاك الوقت، وحتى الوقت الإضافي من الحكم لم يكن كافيًا، الحارس كان يحاول النزول على الأرض من أجل استغلال الوقت، ولم نلعب كل الدقائق، ربما كانوا يخشون من أن نصل ونتقدم، ولكن المباراة انتهت كما شاهدتم».

واختتم مدرب الأزرق: «سنحاول أن نقدم كل ما لدينا، وسنرى ما الذي سيفعله النصر في مباراته الأخيرة».