كنو: الأمل باق.. ولن نستسلم

وعد محمد كنو، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالقتال حتى آخر ثانية من دوري روشن السعودي، بعد التعادل مع النصر 1-1 مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ 32.

وصرّح كنو لقنوات «ثمانية» بعد الديربي: «كانت مباراة صعبة، النصر فريق ليس سهلًا، فريق كبير». وأكمل: «انتهت بالتعادل، لم ينتهِ شيء، الأمل باق، لدينا أمل وسنقاتل حتى آخر ثانية من الدوري».

ونوَّه لاعب الوسط السعودي الدولي بمستوى المواجهة، وقال إنها كانت جيدة من الطرفين، موضحًا: «حاولنا فعل ما علينا وما طلبه المدرب»، عادًّا استقبال هدفٍ للنصر بعد إهدار فرصة للتسجيل أمرًا طبيعيًا.

وظل النصر، متصدر جدول الترتيب، متقدمًا حتى الثواني الأخيرة من الديربي، قبل إدراك الهلال، ملاحقه، التعادل بهدف عكسي نتيجة خطأ من البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى.

ورفع «الأصفر» عدد نقاطه إلى 83، وتأجَّل حسمه اللقب، ووصل «الأزرق» إلى النقطة الـ 78 وتبقّت له مباراتان مقابل مباراة واحدة للمتصدر.