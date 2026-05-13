جيسوس: الدقيقة الأخيرة حرمتنا الاحتفال بالدوري

أبدى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تطلعه لحسم لقب دوري روشن السعودي خلال الجولة الأخيرة أمام ضمك، معبرًا عن حزنه لضياع فرصة حسم السباق عبر الفوز على الهلال، الثلاثاء، في «ديربي الرياض».

وبعد التعادل 1ـ1 في الديربي، قال المدرب خلال مؤتمر صحافي: «كانت مباراة رائعة وعرسًا كرويًا، ومنعتنا الدقيقة الأخيرة من الاحتفال بالدوري».

وأضاف: «لدينا مباراة أخيرة على ملعبنا لكي نصبح أبطال الدوري. كرة القدم تمنحنا فرصة أخرى للتتويج، ومؤملين كثيرًا على تحقيق اللقب مع احترامنا لفريق ضمك».

وتابع: «إضافة إلى مباراة الدوري الختامية، لدينا أيضًا نهائي بطولة آسيا 2 يوم 16، وعلينا الاستعداد للموقعتين المهمتين».

وأردف: «مباراة اليوم أرهقت اللاعبين واستنزفت مجهودهم، وسنعمل على الاستشفاء».

وواصل حديثه بالقول: «حزنّا لعدم تتويجنا على ملعبنا بين جماهيرنا اليوم، لكن كما قلت الفرصة لا تزال قائمة أمامنا لتحقيق اللقب هنا أيضًا».

وواصل: «التعادل صعب، وكنا نتمنى التتويج اليوم، وقلت للجماهير بعد المباراة تتبقى لنا مباراة واحدة للفوز باللقب».

وأشار جيسوس إلى تقديم لاعبيه أداء دفاعيًا قويًا، ولا سيما العمري وسيماكان، وتمكنهم من احتواء خطورة المنافس والحفاظ على التقدم حتى جاء هدف التعادل العكسي.

وأفاد: «الكل شاهد كيف جاء الهدف. كنا نريد إنهاء المباراة متقدمين، لكن ذلك لم يحدث».

وتمسّك بصحّة قرار إدخال سعد الناصر خلال الشوط الثاني مؤكدًا: «الناصر أغلق المساحات أمام سافيتش وحدّ من خطورته».

وأجّل التعادل حسم الدوري، بعدما حافظ على فارق النقاط الخمس بين النصر المتصدر والهلال الوصيف، مع تبقي مباراة للأول، واثنتين للآخر.