بعد 30 عاما.. ستونز وسيلفا يعيدان ذكريات الأخوين جالاجر

أعاد المدافع جون ستونز ولاعب الوسط برناردو سيلفا تمثيل صورة شهيرة لاثنين من نجوم موسيقى الروك التقطت لهما قبل 30 عامًا للاحتفال بفترة مميزة أمضياها في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم.

اللاعبان الإنجليزي والبرتغالي أعلن عن رحيلهما بنهاية الموسم، لكنهما سيظلان أسطورتين في تاريخ النادي بعد دورهما في فترة نجاحه الرائعة، حيث فاز كلاهما بـ 19 لقبًا حتى الآن، والرقم مرشح للارتفاع في ظل التنافس القائم على لقبي كأس الرابطة والدوري الممتاز.

ولإحياء ذكرى التأثير الهائل للاعبين المذهلين، طلب النادي من المصور العالمي الشهير كيفن كامينز إعادة إنشاء صورة مميزة لاثنين من أشهر نجوم موسيقى الروك وهما يترديان قميص الفريق.

وكان كومينز، الذي تابع مانشستر سيتي في جميع أنحاء العالم كمشجع، التقط في عام 1996، صورة شهيرة للأخوين نويل وليام جالاجر من فرقة «أواسيس»، حول ملعب النادي القديم في ماين رود، والذي نظموا فيه حفلاً موسيقيًا شهيرًا بمناسبة عودتهم إلى الوطن.

وقال كومينز في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي لسيتي الثلاثاء: «لقد كانا من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم يرتدون قميص السيتي في مراكزهم. كما أن لكليهما لحظات تاريخية ضد ليفربول أيضًا».

وأضافت: «لقد أحببت التقاط صورتهما بالطبع. إنها ترسخ في تراث مانشستر، وتعزز الصلة بين المدينة وتصويري وأواسيس».

وسيكرم النادي المسيرة الرائعة للاعبيه الراحلين بافتتاح مقهى مؤقت خاص في قلب مدينة مانشستر في وقت لاحق من الشهر الجاري تحت اسم «ذا ستونز وسيلفا».