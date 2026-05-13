إنريكي: لانس فاجأنا.. ولن ننتظر الجولة الأخيرة

ينتظر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري، عندما يحل ضيفًا الأربعاء على مطارده المباشر لانس في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 29.

واقترب فريق العاصمة كثيرًا من لقبه الخامس تواليًا والـ 14 في تاريخه بفوزه الثمين على ضيفه بريست 1-0 الأحد، حيث أبقى على فارق النقاط الست أمام لانس الفائز على نانت 1-0 الجمعة الماضي.

ويحتاج رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى تفادي الخسارة للاحتفاظ بلقبه خلال رحلته إلى ملعب الفريق الذي دفعه إلى أقصى حدوده الموسم الجاري، فيما يجد لانس نفسه مطالبًا بالفوز لتمديد المطاردة إلى المرحلة الأخيرة، وإن كان باريس يتفوق بفارق كبير من الأهداف «+44 مقابل +29».

لم يسبق لباريس أن توج بخمسة ألقاب متتالية في الدوري، ومع ذلك، فإن التعادل سيكون كافيًا لتجاوز عتبة جديدة في حقبة هيمنته. فبخسارة واحدة فقط في 13 مباراة في جميع المسابقات «10 انتصارات، تعادلان»، بلغ فريق إنريكي نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية تواليًا، إلى جانب نجاحاته المحلية.

ومن المرجح أن تستمر هذه الديناميكية، إذ إن الباريسيين لم يهزموا في مبارياتهم السبع الأخيرة خارج أرضهم «6 انتصارات، تعادل واحد».

كما يملك النادي أفضل معدل نقاط خارج الديار الموسم الجاري «2.13 نقطة في المباراة».

ويتفوق باريس في المواجهات السبع الأخيرة أمام لانس والتي فاز بها جميعها، بينها الزيارتان الأخيرتان في الدوري إلى ملعب بولار. لكنه لم يسبق له أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية ضمن الدوري.

وأوضح إنريكي في مؤتمره الصحافي الثلاثاء: «أعتقد أن كلا الفريقين يمران بظروف متشابهة. على لانس خوض نهائي كأس فرنسا بعد أسبوع من انتهاء الدوري، ولدينا نحن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أسبوع آخر. علينا إدارة وقت اللعب، وأعتقد أن بيير ساج سيفعل مثلي. هذان الفريقان هما الأفضل هذا الموسم بلا شك. سنسعى لإظهار قدراتنا، وأعتقد أنها ستكون مباراة مثيرة للغاية».

وأضاف: «في بداية مشوارنا في الدوري، لم يكن أحد ليتوقع هذا الأداء من لانس. منذ وصولي إلى هنا، هذه هي المرة الأولى التي يضغط فيها فريق علينا بهذا الشكل. لقد كان هذا دافعًا لنا طوال الموسم، لكنه كان صعبًا للغاية. يجب أن نؤكد على ذلك إنهم يستحقون الحضور في دوري أبطال أوروبا».

وتابع: «غدًا، سنسعى لخوض مباراة قوية على أعلى مستوى ضد منافس من دوري الأبطال. لكنني سأكررها، أهنئ بيير ساج على موسمهم وعلى أداء فريقه. إنه لأمر مذهل ما حققه الموسم الجاري مع لانس».