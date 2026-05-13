ساج: باريس إنريكي يلهمني.. ورد الفعل ليس كافيا

يأمل فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم في تعطيل تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الخامس تواليًا عندما يستقبله الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 29.

ويدخل لانس المباراة بروح معنوية جيدة بعدما تفادى الخسارة في مبارياته الخمس الأخيرة «3 انتصارات، تعادلان» ، فضلا عن أنه يملك أفضل سجل على ملعبه في الدوري «14 فوزًا، خسارتان».

لكن ورغم تبقي جولتين فإن فرص لانس في التتويج بلقبه الثاني تاريخيًا بعد 1997، ما زالت قائمة حسابيًا فالفوز سيمنحه تلك الفرصة في الجولة الأخيرة رغم أن باريس يتفوق عليه بفارق كبير الأهداف «+44 مقابل +29».

وفاز باريس على لانس في كل المواجهات السبع الأخيرة، بينها الزيارتان الأخيرتان في الدوري إلى ملعب بولار. لكنه لم يسبق له أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية ضمن الدوري.

غير أن بيار ساج، مدرب الفريق الذي اختير الأفضل في الدوري الموسم الجاري، سيتعامل على الأرجح مع اللقاء بحذر، إذ خسر مواجهاته الأربع الأخيرة أمام باريس».

وبات المدرب الآن يركز على الهدف الأخير في موسم لانس، وهو نهائي كأس فرنسا المقرر في 22 مايو أمام نيس، مؤكدًا: «لا يهمني أن نكون طرفًا في النهائي، أريد أن نفوز به».

وقال ساج في مؤتمره الصحافي الثلاثاء: «نحن مصممون على تقديم مباراة قوية ضد أفضل فريق في العالم، ومحاولة منافسته. سنستغل هذه المواجهة أيضًا للتحضير لنهائي الكأس، ونريد أن نكون من بين الفرق التي تُشكّل تهديدًا لباريس، خاصةً وأنها المرة الأولى التي أواجهه فيها على ملعبنا في مسيرتي التدريبية القصيرة».

وشكر ساج لويس إنريكي مدرب باريس على كلماته الطيبة بحقه وعن الفريق: «إنه لشرف عظيم أن يعتبرنا أحد أفضل المدربين في العالم من بين أفضل فريقين في الدوري. ما يحققه إنريكي من حيث تنظيم الفريق، والتنوع، والمرونة، كلها ممارسات ممتازة تُلهمني وتحفزني.. أمام فريق كهذا، لا يمكنك الاكتفاء برد الفعل، بل عليك أن تكون استباقيًا وأن تسبقه بخطوة. الأمر متروك لنا لنكون مبدعين».

ولفت إلى أن بعض اللاعبين لم يشاركوا في المباراة السابقة، لذا قد تتأثر قدرتهم على اللعب لمدة 90 دقيقة. كما أشارت إلى وجود اختلافات في المعاملة بين اللاعبين العائدين من الإصابة، والذين تعرضوا لإصابات طفيفة، أو الذين تم إيقافهم مؤقتًا.

ويستعيد لانس خدمات مهاجميه فلوريان توفان وألان سان ماكسيمان اللذين غابا عن مواجهة نانت بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب مدافعه الدولي السعودي سعود عبد الحميد بسبب الإيقاف.