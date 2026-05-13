المرة الأولى.. سيماكان يسجل والنصر لا يفوز

غاب الفوز للمرة الأولى عن فريق النصر الأول لكرة القدم في مباراة شهدت تسجيل مدافعه الفرنسي محمد سيماكان هدفًا.

وأحرز المدافع هدفًا أمام الهلال، الثلاثاء، في «ديربي الرياض» ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، الذي انتهى بالتعادل 1ـ1.

وسبق لسيماكان التسجيل للنصر في 5 مباريات مختلفة، وأنهى الفريق كلًا منها فائزًا. وحدث ذلك أمام الفتح والخلود ونيوم ضمن بطولة الدوري، وفي مواجهة استقلال دوشنبة الطاجيكي لحساب أبطال آسيا «2»، وأمام جدة في كأس الملك.

وأحرز المدافع جميع أهدافه خلال بطولات الموسم الجاري، باستثناء هدف وحيد سجله في النسخة الماضية من الدوري.

وهز سيماكان شباك الهلال في رابع مباراة ديربي يخوضها على مدى موسميه مع النصر.

وجاء الهدف في الدقيقة 37 مستغلًا كرة وصلته من رأس زميله الفرنسي كينجسلي كومان، الجناح الأيمن.

وتلقى «الأصفر» هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليتأجل فوزه بلقب الدوري.