الأول في الديربي.. بينتو سادس حارس يصيب شباكه

البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر، يبعد الكرة من أمام الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال، خلال مباراة الفريقين، الثلاثاء، لحساب الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي تصوير: سعد العنزي
الرياض ـ الرياضية 2026.05.13 | 01:06 am

سجّلت مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ومنافسه الهلال، الثلاثاء، أول هدف عكسي بتوقيع حارس مرمى في «ديربي الرياض» خلال عصر دوري المحترفين الذي انطلق صيف 2008.
وفي ثامن وآخر دقائق الوقت بدل الضائع أفلتت الكرة من بين يدي البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر، وولجت شباكه، فارضة التعادل 1ـ1 على اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الـ 32.
واحتسب الهدف عكسيًا باسم بينتو، وبعد تسجيله مباشرة انطلقت صافرة نهاية اللقاء.
وعلى مدى تاريخ مواجهات القطبين العاصميين في دوري المحترفين، لم يسجل حارس مرمى بالخطأ في مرماه قبل بينتو.
وأصبح البرازيلي سادس حارس مرمى يصيب شباكه بهدف عكسي خلال النسخة الجارية من دوري روشن السعودي.
وارتكب الخطأ ذاته كل من الإسباني فيرناندو باتشيكو، والكندي أورلاندو موسكيرا، واللكسمبورجي أنتوني موريس، والبرازيلي كيوين أوليفيرا، والكندي ميلان بوريان، حراس مرمى الفتح والفيحاء والخليج وضمك والرياض على الترتيب.


