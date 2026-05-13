أبولا: كرة القدم قاسية.. أوجوجو: رونالدو لم يصدق ما حدث

اهتمت الصحف البرتغالية بمواجهة ديربي الرياض بين فريق النصر الأول لكرة القدم وغريمه الهلال، الثلاثاء، وركزت بشكل كبير على هدف التعادل القاتل للأزرق الذي جاء بنيران صديقة عبر البرازيلي بينتو ماتيوس حارس مرمى الأصفر.

وبدا النصر في طريقه إلى حسم لقب دوري روشن السعودي بعد أن تقدم بهدف السبق حتى الدقائق الأخيرة، لكن الهلال تمكن من خطف التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما حاول البرازيلي بينتو الإمساك بالكرة لكنه اصطدم بزميله الإسباني إنييجو مارتينيز، لتدخل الكرة الشباك، وتنتهي المباراة 1-1.

وعنونت صحيفة «أبولا»: «خطأ فادح يحرم النصر من اللقب في الدقيقة الأخيرة، وكتبت في سباق تحليلها للمباراة: عندما كان فريق جورجي جيسوس، الذي يضم كريستيانو رونالدو وجواو فيليش، يستعد بالفعل للاحتفال باللقب، ارتكب بينتو هفوة كبيرة».

وأضافت الصحيفة البرتغالية: «كان آلاف المشجعين الذين ملأوا ملعب الأول بارك يستعدون للاحتفال بالفوز بلقب الدوري السعودي، لم يكن أحد يتوقع ما سيحدث بعد ذلك، بعد رمية تماس لصالح الهلال، بدت الكرة في طريقها إلى بينتو. لكن حدث سوء تفاهم مع إينيجو مارتينيز، وبينما كان على وشك الخروج لالتقاط الكرة، انتهى الأمر بالحارس البرازيلي برمي الكرة في مرماه، لتنتهي المباراة بالتعادل.. يا لها من قسوة في كرة القدم».

من جهتها، قالت صحيفة «أوجوجو»: «أرجأ النصر فوزه بلقب الدوري السعودي بهدف عكسي سجله بينتو في الثواني الأخيرة من مباراته ضد الهلال، ورونالدو، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، لم يصدق ما حدث».

وتابعت: «خرج بينتو من مرماه بشكل سيئ، مما سمح للهلال بتسجيل هدف التعادل، وتأجل فوز النصر باللقب».

من جهتها، علقت صحيفة «ريكورد» على الديربي: «قبل 12 ثانية من نهاية الوقت الإضافي الذي احتسبه الحكم، تعادل الهلال بهدف عكسي سجله بينتو، الذي اصطدم بزميله إينيجو مارتينيز ولم يتمكن من الإمساك بالكرة بشكل صحيح، لتنزلق إلى الشباك. هذا الحادث حال دون حسم النصر للقب».