تقييم الديربي.. بينتو وسيماكان الأفضل.. وسالم يتذيل الترتيب

تقاسم البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، صدارة التقييمات على موقع «سوفا سكور» الإلكتروني مع زميله الفرنسي محمد سيماكان، رغم إحرازه هدفًا عكسيًا أضاع الفوز على الهلال في «ديربي الرياض، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وحصل بينتو على 7.8 درجة، بالتساوي مع المدافع سيماكان الذي سجل هدف النصر الوحيد خلال اللقاء.

وظل النصر متقدمًا بهدف سيماكان حتى ثامن وآخر دقائق الوقت بدل الضائع التي شهدت هدفًا عكسيًا من بينتو فرض التعادل 1ـ1 على اللقاء.

وجاء متعب الحربي، مدافع الهلال، ثالثًا في التقييم بعد بينتو وسيماكان، بـ 7.6 درجة، وتلاه زميله الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، الذي نال 7.2 درجة، ثم جناح الأزرق البديل سلطان مندش خامسًا بـ7.1 درجة.

وتساوى بـ 7:00 درجات كل من المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، والبرازيلي مالكوم فيليبي، جناح الفريق، ونواف بوشل، ظهير أيمن النصر، والفرنسي كينجسلي كومان، جناح «الأصفر».

وفي قاع الترتيب، قبع سالم الدوسري، جناح الهلال، بـ 5.9 درجة، وهو الوحيد الذي قل تقييمه عن حاجز الـ 6 درجات.