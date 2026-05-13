الديربي.. أضعف سيطرة نصراوية في الدوري

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم مباراته مع الهلال، غريمه التقليدي، الثلاثاء، بأقل نسبة استحواذ على الكرة له في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي.

وحسب موقع «سوفا سكور» الإلكتروني، بلغت نسبة استحواذ النصر على الكرة 37% فقط مقابل 63% للهلال، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1ـ1.

ولم يحصل النصر على نسبة استحواذ أقل من هذه في البطولة التي يتصدر جدول ترتيبها بفارق 5 نقاط عن الهلال.

وقبل الديربي، بلغت أقل نسبة استحواذ نصراوية في الدوري 45% وسجّلها خلال مباراته مع الاتحاد، بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الرابعة. ويومها فاز الفريق العاصمي على نظيره الجدّاوي بهدفين دون رد.