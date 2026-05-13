بعد الـ 90.. هدية بينتو تُكمِل العشرة

ارتفع إلى 10 عدد الأهداف التي شهِدَها ديربي الرياض في دوري المحترفين السعودي بعد الدقيقة 90، إثر هزِّ البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، شباكَه بالخطأ لصالح الهلال، مساء الثلاثاء في قمّة الجولة الـ 32 من الموسم الجاري.

وغيَّر الهدفُ، الذي زامن الدقيقة 90+8، نتيجةَ المباراةِ، مُحوِّلًا تقدُّم متصدر جدول الترتيب، 1-0، إلى تعادلٍ 1-1 أجَّل فوزه باللقب حتى إشعارٍ آخر.

ووصل عدد أهداف ديربي الهلال والنصر إلى 105 ضمن دوري المحترفين، الذي استُحدِث عام 2008 ويحمل اسم «دوري روشن السعودي» منذ 2022.

وأُحرِزَت عشرةٌ من هذه الأهداف بعد الدقيقة 90، وبواسطة 9 لاعبين، مع توقيع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السابق، على اثنين منها.

وأكثر هذه العشرة تأخّرًا في وقته أحرزه ميتروفيتش في الدقيقة 90+10، عندما تعادل «الأزرق» مع غريمه التقليدي 1-1 لحساب الدور الثاني من دوري 23- 2024.

وخلال الدقيقة ذاتها التي شهِدت هدف بينتو العكسي، أحرز المهاجم صالح الشهري الهدف الثاني في الفوز الهلالي بالديربي العاصمي، 2-0، ضمن الدور الأول من موسم 20- 2021.

وسجّل المدافع البرازيلي برونو أوفيني، عند الدقيقة 90+7، هدفًا قاد به النصر إلى حسم ديربي الرياض بنتيجة 3-2، في النصف الثاني من موسم 18- 2019. في الدقيقة ذاتها، سجَّل النجم محمد الشلهوب للهلال خلال الفوز النصراوي 2-1، في النصف الثاني من ثاني مواسم المسابقة، 09- 2010.

ومِثلَ هدفِ الشلهوب، لم يكن هدف المهاجم البرازيلي إلتون برانداو للنصر، في الدقيقة 90+6، مؤثّرًا في ديربي الفريقين ضمن الدور الثاني من موسم 13- 2014، حيث انتصر الهلال 4-3.

وأحرز مهاجمٌ برازيليّ نصراويّ آخر، هو إلتون جوزيه، هدفًا في الدقيقة 90+1، قبل انتهاء أول مواجهةٍ بين الفريقين على صعيد الدوري، ويومَها فاز الهلاليون 2-1.

وسجَّل المهاجم محمد السهلاوي هدفًا في الدقيقة ذاتها، قاد به النصر إلى الفوز على الغريم التقليدي 2-1، ضمن الدور الأول من موسم 13- 2014.

وفي الدقيقة 90+2، هزَّ ميتروفيتش شباك النصر خلال الفوز الهلالي 3-0، في النصف الأول من دوري 23- 2024، وسجَّل البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، في فوز الفريق ذاته 3-1 على «الأصفر»، لحساب النصف الأول من الموسم الجاري.