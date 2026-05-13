بعد 20 عاما.. بيتيس يحجز بطاقة «الأبطال»

حجز فريق ريال بيتيس الإسباني الأول لكرة القدم مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه الثلاثاء على إلتشي 2-1، مستفيدًا من خسارة منافسه سيلتا فيجو أمام ليفانتي 3-2 ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 57 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم، ليضمن رسميًا إنهاء الدوري في المركز الخامس، وهو ما يؤهله مباشرة إلى المسابقة القارية الأولى، علمًا أنه لم مشاركته الوحيدة كانت موسم 2005-2006.

وحسم فريق المدرب التشيلي مانويل بيليجريني المواجهة عبر هدف بابلو فورنالس «69» مستغلًا النقص العددي في صفوف إلتشي بعد طرد المدافع الفرنسي ليو بيترو «49».

وكان الكولومبي خوان هرنانديس منح بيتيس التقدم «9» قبل أن يعادل هيكتور فورت النتيجة للضيوف «41».

في المقابل، تلقى سيلتا فيجو خسارة جديدة على ملعبه، هي الخامسة في 2026، ليبقى في المركز السادس بـ 50 نقطة، ويُجبر على مواصلة التنافس حتى نهاية الموسم لضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» إذ يتقدم بفارق 5 نقاط عن خيتافي الذي لعب مباراة أقل.

أما ليفانتي، فحقق فوزا مهمًا في صراع البقاء، حيث تقدم إلى المركز الـ 16 بـ 39 نقطة، مبتعدًا عن منطقة الهبوط، رغم استمرار المنافسة الشرسة في القاع، حيث تفصل نقطتان فقط بين ستة فرق تمتد من المركز الـ 14 إلى الـ 19 بعد أن تأكد رسميًا عودة ريال أوفييدو إلى الدرجة الثانية بعد موسم وحيد مع الكبار.

وفي مباراة أخرى، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا خارج ملعبه على أوساسونا 2-1 في لقاء شكلي من حيث النتيجة بالنسبة للفريق المدريدي الذي كان قد ضمن سابقًا تأهله إلى دوري الأبطال.

سجل النيجيري أديمولا لوكمان هدف تقدم لأتلتيكو «15» من ركلة جزاء، ثم أضاف البديل النرويجي ألكسندر سورلوث الثاني «71». وقلص أوساسونا النتيجة عن طريق كيكي بارخا «90+1».

وشهدت المباراة طرد ماركوس يورينتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد في الدقيقة 79 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع هذا الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 66 نقطة في المركز الثالث، أما أوساسونا فلديه 42 نقطة في المركز الـ 11.