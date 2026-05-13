أربيلوا: أدعو مبابي لإظهار التزامه

دعا ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الذي يتعرض لانتقادات من الصحافة الإسبانية ومن عدد كبير من جماهير النادي الملكي، إلى إظهار «التزامه» على أرض الملعب خلال المباريات الثلاث الأخيرة من الدوري الموسم الجاري.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي: «هل سيشارك مبابي غدًا «أمام أوفييدو»؟ سنرى إن كان سيُنهي الحصة التدريبية، الأربعاء، فقد فعل ذلك الثلاثاء. إذا كان جاهزًا، فمن المؤكد أنه سيحصل على دقائق إضافية لمواصلة إثبات التزامه تجاه النادي، والمشاركة في المباريات الثلاث المتبقية على الرغم من حصوله على أربع بطاقات صفراء «إذ إن الخامسة تعني الإيقاف».

وأضاف المدرب الإسباني :«كمدريدي قبل أن أكون مدربًا، أود أن أراه يواصل القيام بما يجيده: تسجيل الأهداف».

وغاب مبابي عن مباراة «الكلاسيكو» الأخيرة أمام برشلونة، بعد عدم تعافيه الكامل من إصابة في العضلة الخلفية، وهي المباراة التي تُوّج فيها برشلونة رسميًا بلقب الدوري الإسباني، فيما خرج ريال مدريد من الموسم من دون أي لقب.

وأثار غيابه عن تلك المواجهة موجة من الجدل في إسبانيا حول سلوكه، وسط اتهامات له بالأنانية، خصوصًا بعد سفره إلى سردينيا في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت مباراة لفريقه أمام إسبانيول.

ووُجهت له انتقادات أخرى بسبب مغادرته مركز التدريبات مبتسمًا، عقب مشاجرة بين زميليه الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

وردّ أربيلوا على مفهوم «الالتزام» قائلًا إن مبابي «يقدم دائمًا 100 في المئة من جهده»، وإلا لما كان موجودًا في موقعه الحالي.

وعند سؤاله عمّا إذا كان ريال مدريد قد «وصل إلى الحضيض»، في أعقاب تصريحات مثيرة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز حول حملة تستهدف النادي، قال أربيلوا «وصل إلى الحضيض؟ هذا يتركني عاجزًا عن الكلام. وماذا عن بقية الأندية إذن؟ لا يمكن لأي فريق أن يفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني كل عام».

وأوضح أن النادي سيجري التقييم اللازم هذا الصيف لتعزيز الفريق والعودة أقوى، مضيفًا «مع التفكير والصرامة المطلوبة، سيعود ريال مدريد إلى الفوز مجددًا، أنا واثق من ذلك».