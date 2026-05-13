أدفوكات يقود كوراساو في المونديال

يستعد الهولندي ديك أدفوكات ليكون أكبر مدرب في تاريخ بطولة كأس العالم على مدار 96 عاما، وذلك بعد عودته مجددا لقيادة منتخب كوراساو الأول لكرة القدم في مونديال .2026

وأكد اتحاد كوراساو لكرة القدم، الأربعاء ، عودة أدفوكات/ 78 عاما/ وذلك بعد ثلاثة أشهر من استقالته لأسباب صحية عائلية، ليتولى المهمة مجددا بعد يوم واحد من الاستغناء عن المدرب فريد روتن.

وأضاف اتحاد كوراساو في بيان رسمي :"هناك مفاوضات مستمرة حاليا مع أدفوكات بشأن تفاصيل التعاقد لضمان الاستقرار والوضوح والاستمرارية في قيادة المنتخب ".

وعندما يخوض منتخب كوراساو مباراته الأولى في كأس العالم أمام ألمانيا في 14 يونيو بهيوستن، سيكون أدفوكات أكبر بسبع اعوام من المدرب الألماني أوتو ريهاجل، الذي كان يبلغ من العمر 71 عاما عندما قاد منتخب اليونان في كأس العالم .2010

ويستعد أدفوكات لمشاركته الثالثة في كأس العالم مع ثلاثة منتخبات مختلفة، وكان مدربا لهولندا في مونديال 1994 ثم كوريا الجنوبية في مونديال .2006

وبخلافة مواجهة ألمانيا سيلعب منتخب كوراساو ضد إكوادور في كانساس سيتي، وكوت ديفوار في فيلادلفيا، وذلك في أول نسخة لكأس العالم تضم 48 منتخبا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مما ضمن لمنطقة كونكاكاف ثلاثة مقاعد إضافية مضمونة في كأس العالم.

وقاد أدفوكات منتخب كوراساو للتأهل من التصفيات، ورحل في فبراير تاركا المهمة للهولندي الآخر روتن.

وتحت قيادة روتن خسر منتخب كوراساو مباراتين تجريبيتين أمام أستراليا والصين في مارس وتردد بانه لم يكن محبوبا بين اللاعبين الذين طالبوا بعودة أدفوكات.