الخميس.. مؤتمر يكشف تفاصيل تحدي القوى

يعقد الاتحاد السعودي لألعاب القوى مؤتمرًا صحافيًا، مساء الخميس، في أحد فنادق الرياض العاصمة، للكشف عن أبرز تفاصيل بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى 2026، التي تنطلق الجمعة وتستمر لمدة يومين على ميدان ومضمار جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

ويشهد المؤتمر حضور عدد من الرياضيين والمدربين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، للحديث عن آخر التحضيرات والمنافسات المنتظرة في البطولة، إلى جانب استعراض برنامج المنافسات، وتسليط الضوء على الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية الخاصة بالحدث.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة من مختلف قارات العالم، وسط توقعات بمنافسات قوية ومستويات فنية عالية، في ظل مشاركة نخبة من أبرز نجوم ألعاب القوى العالميين، من بينهم البريطانية ديزيريه هنري بطلة سباقات 100 متر و200 متر، والبريطاني توبي هاريس أحد أبرز المتخصصين في سباق 200 متر، والليتوانية دوفيل كيلتي نجمة الوثب الثلاثي، والجنوب إفريقي أدريان سوارت بطل سباق 400 متر.

وسيتم نقل المنافسات مباشرة عبر قناة الاتحاد السعودي لألعاب القوى على منصة يوتيوب الرسمي، بما يتيح للجماهير داخل السعودية وخارجها متابعة الحدث، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت عن طرح التذاكر المجانية

للجماهير عبر تطبيق «سند للتذاكر» على نظامي «أبل» و«أندرويد»، داعية الجماهير وعشاق ألعاب القوى إلى المبادرة بحجز مقاعدهم والاستمتاع بأجواء البطولة العالمية.