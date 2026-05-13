الجمعة.. 6 شعراء يظهرون في الرياض

تشهد ساحة العدل داخل قصر الحكم وسط مدينة الرياض، مشاركة 6 شعراء محاورة، الجمعة المقبل، في ليالي القلطة ضمن فعاليات «فن السامر والمحاورة»، التي تأتي ضمن برامج وأنشطة هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وتبدأ المحاورة عند الـ 08:00 مساءً، وتستمر لمدة ساعتين بحضور الشعراء راشد السحيمي ومحمد المسعودي ووصل العطياني وحامد القارحي وطلال الشمري ومحمد بن مسيلم.



وكانت اللجنة المنظمة قررت تأجيل المحاورة ذاتها، السبت، بسبب ظروف الأحوال الجوية.

وشهدت الفعاليات استضافة العديد من الشعراء في ساحة العدل منهم حبيب العازمي ومصلح بن عياد وفواز العزيزي وإبراهيم الشيخي وعبد الحميد الفهمي وثامر الشاماني ومنيف المنقرة ومحمد السناني وفلاح القرقاح وفالح الغنامي وسامي السفياني وعبد العزيز الخياري.



واستضافت الفعالية الجمعة الماضي 60 مؤديًا في السامري واستمرت قرابة الساعتين، في الفعاليات التي تستمر حتى 2 يونيو المقبل.