الخميس.. باخشب يدشن رالي الأردن

يدخل السائق السعودي الشاب حمزة باخشب منافسات رالي الأردن، الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات «MERC»، الخميس، والتي تستمر يومين.

ويشارك باخشب بدعم من الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، إلى جانب باخشب لرياضة المحركات، ويخوض المراحل الصعبة لرالي الأردن على الطرق الحصوية في مناطق البحر الميت ووادي الأردن بمعنويات عالية، مستخدمًا سيارة تويوتا «جي ار يارس» فئة Rally2 يرافقه ملاحه الإيرلندي لوركان مور.

ويحتل حمزة باخشب المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط 2026، برصيد 42 نقطة بعد جولتين في عُمان وقطر، في موسمه الأول لهذه البطولة العريقة والتي تمتد باقي جولاتها إلى لبنان وقبرص والسعودية من هذا العام.

وقبل مشاركته في الرالي مع ملاحه الإيرلندي لوركان مور، أكد حمزة باخشب أنه يسعى لتقديم مشاركة مميزة في هذا الرالي، ومعبرًا عن تطلعه إلى تحقيق نتيجة إيجابية وكسب المزيد من التجارب الإيجابية لاسيما وأنه في موسمه الأول، إلى جانب تعزيز خبرته التنافسية في عالم الراليات.