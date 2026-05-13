أوساكا يصل.. ويجري تدريبين على ملعب «الرمز»

وصلت بعثة فريق أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، ظهر الأربعاء، إلى الرياض، العاصمة السعودية، استعدادًا لمواجهة النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2، التي تجمع الفريقين، السبت المقبل عند الـ 08:45 مساءً، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ لاعبي الفريق الياباني سيجرون الأربعاء والخميس عند الـ 07:00 مساءً تدريبين على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود «الرمز» بضاحية العريجاء، وفق التنظيم المعد من قبل الاتحاد القاري، على أن يخوضوا المران الأخير على ملعب «الأول بارك» مساء الجمعة.

ومن المنتظر أن يتحدث الألماني ينس ويسينج رفقة أحد اللاعبين ظهر الجمعة المقبل في المؤتمر الصحافي، للحديث عن النهائي أمام النصر.

وضمن أوساكا التأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن حقق العلامة الكاملة في مجموعته السادسة، مسجلًا 16 هدفًا مقابل استقبال هدفين فقط، وفي دور الـ 16 هزم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بمجموع الذهاب والإياب 3ـ2، وفي دور الثمانية تغلب على راتشابوري التايلاندي في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب 2ـ1، واصطدم في نصف النهائي ببانكوك يونايتد، إذ خسر مواجهة الذهاب على أرضه 1ـ0، وفي مواجهة الإياب في بانكوك قلب أوساكا النتيجة وكسب 3ـ0، ليضمن التأهل إلى النهائي أمام النصر.