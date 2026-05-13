بعد حادثة بينتو.. حراس سجلوا في شباكهم

سجل البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرماه، خلال مباراة فريقه أمام الهلال، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وأصبح الدولي البرازيلي بينتو سادس حارس مرمى يصيب شباكه بهدف عكسي في الموسم الجاري من دوري «روشن»، إذ ارتكب الخطأ ذاته كل من الإسباني فيرناندو باتشيكو حارس الفتح، والكندي أورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء، واللكسمبورجي أنتوني موريس حارس الخليج، والبرازيلي كيوين أوليفيرا حارس ضمك، والكندي ميلان بوريان حارس الرياض.

وعلى مستوى الدوريات الخمسة الكبرى عالميًا، وقع أكثر من حارس في الخطأ ذاته الذي ارتكبه بينتو حارس النصر الموسم الجاري، إذ سجل الإسباني أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد هدفًا بالخطأ في مرماه، أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني، وسجل أنتونيو سافيرا حارس مرمى ألافيس بالخطأ في شباك فريقه، خلال مباراة ريال سوسيداد التي انتهت بالتعادل 3ـ3 في الجولة الـ 31.

ومن الإسباني إلى الإنجليزي، سجل 4 حراس بالخطأ في مرماهم الموسم الجاري، وهم: الهولندي بارت فيربروجين حارس مرمى برايتون، الذي سجل في شباك فريقه بالخطأ أمام وولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن الجولة السابعة، وبيتروفيتش حارس مرمى بورنموث، وخسر فريقه بنتيجة 1ـ4 في الجولة الـ 18، وبراند لينو حارس فولهام تسبب في خسارة فريقه أمام إيفرتون بنتيجة 1ـ2 في الجولة الـ 25، وسام جونستون حارس مرمى وولفرهامبتون، وخسر فريقه ضد أرسنال بنتيجة 1ـ2، في الجولة الـ 16.

وفي الدوري الألماني سجل ميو باكهوس، حارس مرمى فيرد بريمن بالخطأ في مرماه، وتسبب في خسارة فريقه أمام كولن الألماني بنتيجة 1ـ3، ضمن منافسات الجولة الـ 29.

وخلال منافسات الدوري الفرنسي الموسم الجاري، سجل ريمي ديشامب حارس مرمى فريق أولمبيك ليون هدفًا بالخطأ في مرماه أمام ستاد رين، وخسر فريقه بنتيجة 1ـ3 في الجولة الرابعة.

ويعد الدوري الإيطالي الوحيد بين الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يسجل حتى الآن أي حالة هدف عكسي لحراس المرمى، خلال منافسات موسم 2025ـ2026.