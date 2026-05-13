الشهري: منافسة الشركات صعبة.. والاتفاقيون يستحقون بطولة

شدّد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على صعوبة المنافسة في دوري روشن السعودي، في ظل وجود أندية تديرها شركات.

وأكد، خلال مؤتمرٍ صحافي، الأربعاء، أن جماهير ناديه تستحق بطولة، مستدركًا: «لا نريد أن نتعذر بالظروف، لكن الأندية الآن تحت شركات والمنافسة صعبة».

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء داخل مقر النادي، عن مواجهة الاتحاد، الخميس في الدمام، ضمن الجولة الـ 33.

وقال المدرب السعودي: «المباراة مهمة، هي وداعية ملعبنا ومشجعينا هذا الموسم، ونرغب في إسعادهم ونيل مركز مؤهل لبطولة النخبة الآسيوية»، مشيرًا إلى تحسن وضع الاتفاق عن الموسم الماضي، بدليل المنافسة على مراكز متقدمة.

ويتنافس الفريقان، وقبلهما التعاون، على المركز الخامس، المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولفت الشهري إلى حرص لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في إعادة الفريق إلى المشاركات القارية. في الوقت ذاته، رفض إبداء الرضا التام عن الموسم، قائلًا: «بشكل عام الحمد لله لا نقول إننا راضون بشكل كامل، لأن الجمهور الاتفاقي يستحق بطولة».

وأرجع تحقيق الفريق نتائج إيجابية الموسم الجاري إلى تلقيه دعم الإدارة والأجهزة الفنية واللياقية والجمهور، فيما كشف عن تركيزه على تجهيز بديل للسلوفاكي أوندريج دودا، لاعب الوسط، الذي يغيب، بسبب تراكم البطاقات، عن مباراة الاتحاد.