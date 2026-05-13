الخماسية تقود الشهري إلى أفضلية الجولة 32

منح المدرب بندر الجعيثن الأفضلية الفنية في الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي إلى سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بعد الانتصار الكبير على الخليج بخماسية نظيفة، السبت.

وأوضح الحعيثن أن الاتفاق بقيادة الشهري قدم مباراة كبيرة أمام فريق لا يستهان به، ونجح في تحقيق انتصار كبير بخماسية نظيفة وأضاع مثلها.

وأضاف الجعيثن: الشهري عرف كيف يلعب أمام فريق قدم مباراة كبيرة ضد الهلال وخسر بغلطة دفاعية فادحة، ودرس المنافس ومدى الضعف في منطقة الدفاع، واستغل الفراغات بشكل مثالي

وأكد الجعيثن أن الشهري استحق الأفضلية الفنية وتفوق على البرتغالي جيسوس مدرب النصر، والإيطالي سيموني انزاجي مدرب الهلال، على الرغم من تقديم الأخيرين مواجهة كبيرة في ديربي الرياض.

وتابع الجعيثن: «النتائج هي ما تحكي عن نفسها، ومباريات الديربي طبيعي أن تكون قوية، ومثيرة، ولكن جيسوس وإنزاجي، لم يفرض أي منهما أفضليته في المباراة بشكل واضح، وارتكبا بعض الهفوات الفنية».

وأكمل الجعيثن:« اهتم انزاجي بالدفاع أكثر من الهجوم، ولعب بطريقة طولية مبالغ فيها، وجيسوس أهمل الدفاع، وكان يبني الهجمة بطريقة بطيئة، مكنت الهلال من السيطرة على المباراة في معظم فتراتها، لهذا كانت هناك هفوات كبيرة من المدربين».

رقميًا، استحوذ لاعبو الاتفاق على أفضلية معدل الأداء العام، وكان الفريق الأكثر تحصلًا للفرص، وفي الأهداف المتوقعة، وفي التسديد على المرمى، فيما تفوق لاعبو القادسية في عدد التمريرات وفي دقتها، وفي الاستحواذ العام على الكرة، كما كان الفريق الأكثر استفادة من التغييرات.

