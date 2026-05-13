دورة روما.. شفيونتيك تبلغ نصف النهائي

واصلت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالميًّا، تعافيها بعد انطلاقة سيئة للعام وبلغت نصف نهائي دورة روما للألف نقطة في كرة المضرب بفوزها الساحق على الأمريكية جيسيكا بيجولا الخامسة «6ـ1 و6ـ2» ضمن منافسات الدور ربع النهائي، الأربعاء.

وضربت شفيونتيك موعدًا في دور الأربعة مع الفائزة بين الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وقبل 11 يومًا من انطلاق بطولة رولان جاروس «24 مايو ـ 7 يونيو»، التي أحرزت لقبها أربع مرات، حققت شفيونتيك أول انتصار لها الموسم الجاري على لاعبة من المصنفات العشر الأوليات عالميًّا، بعدما تعرضت لأربع هزائم سابقة.

ولم تحرز البولندية شفيونتيك أي لقب على الملاعب الترابية منذ تتويجها الأخير في رولان جاروس عام 2024، إذ أسهمت مشكلات شخصية في تراجع نتائجها ومستوياتها.